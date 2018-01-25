Альберт Асадуллин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Сенчиной

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Сенчиной, сообщает «Росбалт».



Участник ВИА «Поющие гитары» отметил, что для него певица всегда была принцессой, а ее голос звучал как родник чистой воды.



«Для меня она всегда была той самой принцессой, о которой она пела в песне "Золушка". Ее голос был как журчащий родничок чистой воды. И до самого конца она не теряла этого звонкого ручейка. Было невероятно сохранить чистоту этого голоса. И сама она была всегда чистым, светлым, радостным существом. Одаривала своим теплом окружающих», – сказал Асадуллин.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал Людмилу Сенчину голосом эпохи, а Иосиф Кобзон сказал, что никто не сможет занять на эстраде ее место. «Я надеюсь, что мы будем хранить в памяти ее светлый образ – образ человека, который озвучивал нашу эпоху, который был безукоризненно порядочным, чистым, светлым, радостным», – заметил Лещенко в интервью ТАСС.



Людмила Сенчина скончалась 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артистка будет похоронена на Смоленском кладбище Северной столицы.