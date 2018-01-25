В Челнах появится предприятие по переработке аккумуляторных батарей

(Набережные Челны, 25 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах группа компаний «Кориб» откроет предприятие по переработке аккумуляторных батарей. Об этом сообщил на итоговом собрании Машиностроительного кластера РТ руководитель ГК «Кориб» Олег Коробченко.

В декабре прошлого года при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова на территории ОЭЗ «Алабуга» прошла церемония открытия предприятия ООО «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей, основателем которого стал глава ГК «Кориб». Новый проект является продолжением начатого.

«В себестоимости аккумуляторных батарей львиную долю занимает стоимость свинца. Свинец в нашей стране не добывается, его завозят из-за рубежа, – рассказал Коробченков на собрании. – Свинец в России продается по очень высоким ценам. Поэтому назрела идея заняться переработкой старых аккумуляторов. С этим проектом мы намерены выйти на федеральный уровень с тем, чтобы получить субсидирование по ряду позиций».

Предприятие называется «Кориб Металл». Объем инвестиций в него должен составить 750 млн рублей. Правда, только треть этих средств являются собственными. В привлечении остальной части разработчики проекта рассчитывают на поддержку Фонда развития моногородов и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

После запуска на заводе будут созданы 211 рабочих мест. Сейчас его корпуса находятся на стадии строительства: уже возведены фундамент и 60 процентов металлоконструкций.