Альбир Крганов попросил помощи у Путина для окончивших медресе имамов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Вчера Президент России Владимир Путин встретился с мусульманскими лидерами России.

Во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов затронул тему создания социального пакета для имамов, которые окончили медресе и пришли работать в мечети. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил сам Альбир Крганов.

По его словам, сейчас в России трехступенчатая система религиозного образования – медресе, институт и Болгарская исламская академия.

«Сегодня медресе требует особого внимания – именно там готовятся абитуриенты для поступления в университет и академию. Во многих махалля нуждаются в имамах, в первую очередь именно имамы работают с населением: обучают религии, закладывают основу против экстремизма. Сегодня они нуждаются в поддержке – так же, как учителям или врачам, необходимо предоставить им соцпакет. У нас существует исламский фонд, мы высказали мнение, что помочь можно через этот фонд», – рассказал Альбир Крганов.

По словам религиозного лидера, Владимир Путин признал всю серьезность вопроса. «Президент сказал, что проблему нужно решить, и поручил своим помощникам заняться этим вопросом», – сообщил Крганов.

Альбир Крганов – муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашской Республики, руководитель Духовного собрания мусульман России.