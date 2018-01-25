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Представитель мусульман Калининграда обменялся опытом работы с осужденными с коллегами из РТ

25 января 2018, 18:46

Ахмеджан Кадимагомедов посетил зеленодольскую исправительную колонию № 5.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Заместитель председателя религиозной организации мусульман Калининграда, член Общественного совета при УФСИН России по Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов посетил зеленодольскую исправительную колонию № 5. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Ахмеджан Кадимагомедов проводит работу с осужденными мусульманами в исправительных учреждениях Калининградской области. «Мне очень интересно было ознакомиться с организацией этой работы в Татарстане. Опыт республики в этом вопросе уникален», – отметил он.

Вместе с гостем из Калининграда колонию посетили председатель Общественного совета при УФСИН России по РТ Рафаиль Давлеев и его заместитель – советник муфтия Татарстана Илдар Баязитов.

Во время посещения колонии общественник побеседовал с заключенными и ознакомился с условиями их содержания. Кадимагомедову рассказали о взаимодействии исправительных учреждений с Духовным управлением мусульман РТ и Татарстанской метрополией и религиозном воспитании осужденных.


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