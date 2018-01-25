Трассу засыпало долларами после дорожной аварии недалеко от Чикаго

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В американском штате Иллинойс (столица Чикаго) перекрыли трассу из-за ДТП, после которого дорога покрылась денежными купюрами. Об этом пишет «Газета.ру».

По информации издания, в ДТП попал легковой «Форд», который перевозил крупную сумму денег. После столкновения с препятствием из машины вылетели и засыпали автодорогу купюры номиналом 5, 10 и 20 долларов.

Сразу после ДТП полицейские перекрыли трассу в обоих направлениях на час. За это время удалось собрать разлетевшиеся долларовые купюры.

Предполагаемым виновником аварии стал перевозчик денег, который ехал с превышением скорости. Он не справился с управлением и врезался в отбойник.