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Кощаково присоединяют к Казани

25 января 2018, 14:56 , Фото: prav.tatarstan.ru

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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Кабинет Министров Татарстана инициировал изменение границ Казани. В состав города может войти Кощаковское сельское поселение.

Соответствующее постановление Правительства республики от 23 января размещено на Официальном портале правовой информации РТ.

В документе предлагается присоединить к Казани Кощаковское сельское поселение. Сейчас оно входит в состав Пестречинского района республики.

Отдельный пункт постановления посвящен изучению отношения местных жителей к подобным переменам. Его должны обеспечить представительные органы обоих муниципальных образований, указано в документе.

Контролировать выполнение постановления будет Министерство юстиции РТ.


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