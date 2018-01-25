Кощаково присоединяют к Казани

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Кабинет Министров Татарстана инициировал изменение границ Казани. В состав города может войти Кощаковское сельское поселение.
Соответствующее постановление Правительства республики от 23 января размещено на Официальном портале правовой информации РТ.
В документе предлагается присоединить к Казани Кощаковское сельское поселение. Сейчас оно входит в состав Пестречинского района республики.
Отдельный пункт постановления посвящен изучению отношения местных жителей к подобным переменам. Его должны обеспечить представительные органы обоих муниципальных образований, указано в документе.
Контролировать выполнение постановления будет Министерство юстиции РТ.