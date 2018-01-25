Чистопольская епархия поделится опытом работы с казачеством на православном форуме в Москве

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Делегация Чистопольской епархии принимает участие в ежегодных международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, которые проходят с 24 по 26 января. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Открытие чтений началось с богослужения в Храме Христа Спасителя, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел пленарное заседании в Кремлевском Дворце съездов.

Чистопольскую делегацию возглавляет правящий архиерей – епископ Пармен. В рамках форума представители делегации, в которую входят священнослужители, расскажут об опыте взаимодействия с казачеством и некоммерческими организациями, а также об опыте социальной работы.

Всего в чтениях принимают участие 30 представителей всех благочиний епархии.