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Чистопольская епархия поделится опытом работы с казачеством на православном форуме в Москве

25 января 2018, 22:32

Делегация Чистопольской епархии принимает участие в Рождественских образовательных чтениях.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Делегация Чистопольской епархии принимает участие в ежегодных международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, которые проходят с 24 по 26 января. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Открытие чтений началось с богослужения в Храме Христа Спасителя, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел пленарное заседании в Кремлевском Дворце съездов.

Чистопольскую делегацию возглавляет правящий архиерей – епископ Пармен. В рамках форума представители делегации, в которую входят священнослужители, расскажут об опыте взаимодействия с казачеством и некоммерческими организациями, а также об опыте социальной работы.

Всего в чтениях принимают участие 30 представителей всех благочиний епархии.


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