Судимый заинец избил полицейского, который вел пьяного водителя на освидетельствование

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Ранее судимый 33-летний заинец избил полицейского, сопровождавшего пьяного водителя на медицинское освидетельствование в Центральную районную поликлиникув Заинске. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Заинская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении напавшего на полицейского мужчину. В суде установлено, что в ночь на 25 сентября 2017 года 33-летний мужчина около Заинской ЦРБ заметил полицейского, который сопровождал задержанного водителя в медучреждение для прохождения освидетельствования. Заинец повалил полицейского на землю и нанес ему не менее шести ударов по голове и телу.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и приговорил к трем годам исправительной колонии строгого режима.