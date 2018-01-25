Первая семья из Лаишевского района РТ оформила пособие за рождение первенца

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Семья Кудрявцевых, проживающая в Усадах Лаишевского района Татарстана, первой в муниципалитете подала заявление на получение ежемесячных выплат на первенца. Об этом пишет местная газета «Камская новь».



Дочь Белла родилась у Кудрявцевых 12 января наступившего года. Согласно законодательству, в течение полутора лет семья будет получать от государства средства на нужды ребенка. Размер ежемесячной выплаты в Татарстане составляет 8 тыс. 490 рублей.

Новоиспеченные родители подали необходимые документы в отдел социальной защиты района. Пособие они начнут получать уже с января.



Ранее сообщалось, что в Мензелинске первая семья оформила заявление на получение выплаты за первенца. «Первопроходцами» стали Мария и Максим Ивановы, у которых 10 января родился сын Тимофей.

По предварительному прогнозу, всего в текущем году в Татарстане получателями новых ежемесячных выплат при рождении первенцев станут 4,6 тыс. семей. Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести Президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября прошлого года.