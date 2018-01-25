Нефтяники смогут быстрее утверждать планы ликвидации разливов нефтепродуктов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В российском Правительстве намерены упростить процедуру согласования планов ликвидации разливов нефти. Об этом сообщается на официальном портале Кабмина РФ.

Для быстрого устранения последствий аварий предприятия нефтегазовой отрасли разрабатывают планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для утверждения такого документа его нужно согласовывать с региональными и федеральными чиновниками, отметил председатель российского Правительства Дмитрий Медведев.

«Но нередки случаи, когда эти процедуры затягиваются. Это приводит к тому, что уже построенные предприятия не могут начать работу, и в целом ситуация остается сложной», — считает глава российского Кабмина.

Для решения вопроса нужно упростить процедуру согласования. Соответствующий законопроект рассмотрит российское Правительство, уточнил Медведев. Организации смогут сами утверждать план предупреждения и ликвидации разливов нефти. При этом потребуется согласование с Росприроднадзором.

«Это упрощает порядок внесения изменений в план и, конечно, позволяет быстрее вводить в эксплуатацию новые объекты нефтегазовой отрасли, минимизировать негативные последствия воздействия на окружающую среду», — отметил Дмитрий Медведев.

При этом он подчеркнул, что повысится и ответственность предприятий за несоответствие таких планов необходимым требованиям. Для этого уже разработаны поправки в Административный кодекс, заключил глава российского Кабмина.