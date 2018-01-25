Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Нефтяники смогут быстрее утверждать планы ликвидации разливов нефтепродуктов

25 января 2018, 14:36

В Кабмине хотят упростить согласование планов ликвидации аварий на нефтегазовых предприятиях.
Работу Правительства РФ россияне оценивают на «тройку»
Дмитрий Медведев выразил соболезнования президенту Чили в связи разрушительным землетрясением
Дмитрий Медведев провел встречу с министром-наставником правительства Сингапура
Дмитрий Медведев посетил Тобольский Кремль
^В этом году Курбан-байрам совпал с 15-й годовщиной трагических событий в Баку

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В российском Правительстве намерены упростить процедуру согласования планов ликвидации разливов нефти. Об этом сообщается на официальном портале Кабмина РФ.

Для быстрого устранения последствий аварий предприятия нефтегазовой отрасли разрабатывают планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для утверждения такого документа его нужно согласовывать с региональными и федеральными чиновниками, отметил председатель российского Правительства Дмитрий Медведев. 

«Но нередки случаи, когда эти процедуры затягиваются. Это приводит к тому, что уже построенные предприятия не могут начать работу, и в целом ситуация остается сложной», — считает глава российского Кабмина.

Для решения вопроса нужно упростить процедуру согласования. Соответствующий законопроект рассмотрит российское Правительство, уточнил Медведев. Организации смогут сами утверждать план предупреждения и ликвидации разливов нефти. При этом потребуется согласование с Росприроднадзором. 

«Это упрощает порядок внесения изменений в план и, конечно, позволяет быстрее вводить в эксплуатацию новые объекты нефтегазовой отрасли, минимизировать негативные последствия воздействия на окружающую среду», — отметил Дмитрий Медведев.

При этом он подчеркнул, что повысится и ответственность предприятий за несоответствие таких планов необходимым требованиям. Для этого уже разработаны поправки в Административный кодекс, заключил глава российского Кабмина.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter