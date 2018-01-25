Людмила Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище Петербурга

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Народная артистка России Людмила Сенчина, скончавшаяся сегодня утром после продолжительной болезни, будет похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Так она завещала еще при жизни, сообщает «Пятый канал».



Близкие певицы занимаются организацией похорон. Генеральный директор петербургского Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф обсуждает с ними детали траурной церемонии.



Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович рассказала, что Сенчина последние полтора года боролась с онкологическим заболеванием.



«Тяжело было в последнее время. Мы сидели часто, разговаривали с ней. От твоего характера, от твоего желания жить сейчас будет зависеть много. Она говорит: "Я стараюсь. Я стараюсь". Но болезнь не щадит», – приводит телеканал слова Лавринович.



Людмила Петровна Сенчина, советская и российская певица и актриса, родилась 13 декабря 1950 года в Украинской ССР. В 1970 году после окончания училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Известность пришла к ней после исполнения песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Визитной карточкой Сенчиной стали романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», песни «Полынь» и «Добрая сказка».