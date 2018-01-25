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В ИА «Татар-информ» расскажут о выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo

25 января 2018, 16:07

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Завтра, 26 января, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по вопросам организации и проведения выставки халяль-индустрии Russia Halal Expo.

В общении с журналистами примут участие председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов и первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


 


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