В ИА «Татар-информ» расскажут о выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Завтра, 26 января, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по вопросам организации и проведения выставки халяль-индустрии Russia Halal Expo.
В общении с журналистами примут участие председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов и первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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