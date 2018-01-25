В ИА «Татар-информ» расскажут о домашних матчах Лиги чемпионов волейболисток «Динамо-Казань»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Завтра, 26 января, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная старту домашних матчей Лиги чемпионов женской волейбольной команды «Динамо-Казань». В мероприятии примут участие главный тренер женской волейбольной команды «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов, капитан женской волейбольной команды «Динамо-Казань» Евгения Старцева.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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