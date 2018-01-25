Машиностроительный кластер РТ заключил соглашение с создателем цифровых фабрик

(Набережные Челны, 25 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Машиностроительный кластер РТ заключил соглашение с ведущим немецким концерном облачных решений Digital Technologies. Об этом сообщил руководитель объединения Сергей Майоров.

Немецкий концерн занимается оцифровкой, аналитикой и автоматизацией технологических процессов, а также автоматизацией управленческого учета.

В Закамском регионе Digital Technologies намерен осуществить проект по созданию цифровых фабрик. Концерн собирается инвестировать в проект 300 млн рублей, создать сто рабочих мест и получить к 2020 году выручку в объеме 1 млрд рублей. Проект будет реализован на предприятиях Закамья. Уже заключены соглашения с ПАО «КАМАЗ», ООО «Риат» и ГК «КОМ».

Машиностроительный кластер РТ также заключил соглашение с ведущим немецким концерном облачных решений. Он намерен оказать зарубежной компании содействие в получении финансирования для разработки собственной интеллектуальной IOT-платформы.

«Сегодня мы живем в условиях четвертой промышленной революции. Стоит ли напоминать, что создание своей платформы является ключевым моментом в сражении за лидирующие позиции в цифровой экономике, – прокомментировал заключение соглашения Майоров. – И, как сказал Путин [Президент РФ], если мы еще и индустрию 4.0 проморгаем, то наша роль в ближайшем будущем будет незавидной».