Педагоги Ирана примут участие в Международном фестивале учителей в Елабуге

(Елабуга, 25 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Лучшие ученые и практикующие учителя Ирана примут участие в работе Международного фестиваля учителей, который ежегодно проходит в Елабуге в августе. Об этом стало известно по итогам визита делегации Генконсульства Ирана в Казани в Елабужский институт КФУ.

Делегация во главе с и.о. руководителя генконсульства Исламской Республики Иран в Казани Алибеманом Эгбали Зарчем приехала в вуз с целью ознакомления. Гостям рассказали о межвузовских проектах и программах. Делегаты ответили на вопросы студентов и посетили общежитие, где проживают иранские студенты.

В ходе встречи Алибеман Эгбали Зарч обещал оказать содействие в привлечении на программы обучения новых слушателей из Ирана и выразил готовность отправить иранских ученых и лучших практикующих учителей на Международный фестиваль школьных учителей.

«Наш визит в Елабужский институт КФУ – часть более крупных отношений между Исламской Республикой Иран и Татарстаном. Кроме того, отношения между Россией и Ираном сейчас испытывают свой самый лучший период за всю историю. Считаю, что нужно максимально использовать представленные возможности для укрепления связей между Ираном и Татарстаном. Желаю руководству университета, преподавателям и студентам успехов в дальнейшей работе», – отметил он.

Сегодня в Елабужском институте КФУ учатся 25 юношей и шесть девушек из Ирана, сообщает пресс-служба вуза.

