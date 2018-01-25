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У жителя Менделеевска полицейские изъяли полкило марихуаны

25 января 2018, 13:37

Мужчина находился под следствием с 2017 года из-за аналогичного преступления.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Полицейские изъяли у жителя Менделеевска полкило марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Еще в начале декабря 2017 года в полицию Менделеевского района поступила информация о том, что 38-летний местный житель хранит у себя дома наркотики. При обыске полицейские обнаружили более 75 г марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.

Несмотря на грозящую ему уголовную ответственность, мужчина продолжал заниматься преступной деятельностью. 20 января полицейский во время проверки обнаружил дома у фигуранта еще свыше 570 г марихуаны.

Сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

 

видео: МВД РТ


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