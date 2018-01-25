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Общество, Культура

В Казани открыли памятную доску в честь Владимира Высоцкого

25 января 2018, 13:48

Мемориальная доска появилась у молодежного центра «Ак Барс» по просьбе инициативных горожан.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Казани у молодежного центра «Ак Барс» сегодня установили памятную доску в честь поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Доска у входа в здание появилась в честь 80-летия со дня рождения артиста, сообщается на сайте казанской мэрии.

По словам первого замглавы муниципального образования Казани Евгении Лодвиговой, присутствовавшей на открытии, мемориал появился по просьбе инициативных горожан.

«Думаю, это действительно здорово, что такой пюпитр установлен, и гости, которые будут приезжать, его увидят. Это только первый шаг. Популярность Владимира Высоцкого была велика, и я рада, что мы можем передать память о нем следующему поколению», – отметила Лодвигова. 


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