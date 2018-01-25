Стал известен окончательный состав хоккейной сборной России на ОИ-2018

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В прямом эфире телеканала «Россия 24» объявлен окончательный состав олимпийской сборной России по хоккею – в список вошли 25 хоккеистов Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в итоговом составе сборной не представлен: Александр Шарыченков не получил приглашения в сборную, Владимир Ткачев вошел в состав как запасной игрок.

Именно эти два хоккеиста казанской команды попали в список Международного олимпийского комитета как те, кто может быть приглашен на Олимпийские игры в Пхенчхан. Однако тренерский штаб сборной во главе с Олегом Знарком оставил обоих вне окончательной заявки.

Итоговый состав олимпийской сборной России выглядит следующим образом:

- вратари: Игорь Шестеркин (СКА, Санкт-Петербург), Илья Сорокин (ЦСКА, Москва), Василий Кошечкин («Металлург», Магнитогорск);

- защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев (все – СКА, Санкт-Петербург), Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Никита Нестеров (все – ЦСКА, Москва);

- нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА, Москва), Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Александр Барабанов, Никита Гусев, Илья Каблуков, Сергей Широков, Сергей Калинин (все – СКА, Санкт-Петербург), Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск).

Таким образом, представлять «Ак Барс» в Пхенчхане будут только легионеры: Атте Охтамааа сыграет за сборную Финляндии, Роб Клинкхаммер поможет сборной Канады, Антон Ландер и Иржи Секач поборются за победу с командами Швеции и Финляндии соответственно.

Впрочем, у Ткачева остается шанс быть заявленным в сборную в случае форс-мажора: замены в сборной теперь разрешаются только в случае травмы кого-то из заявленных игроков. В качестве запасных на сбор с командой едут Владимир Ткачев («Ак Барс», Казань), Никита Трямкин («Автомобилист», Екатеринбург) и Егор Яковлев (СКА, Санкт-Петербург).

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане стартует 10 февраля и завершится 25 февраля, в день закрытия Игр. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Словакии, Словении и США.