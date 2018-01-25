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Экономика и финансы

В Минфине рассказали о разногласиях с ЦБ по законопроекту о криптовалютах

25 января 2018, 14:05

В финансовом ведомстве предупредили о негативных последствиях запрета сделок с криптовалютами.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). У Министерства финансов и Центрального банка возникли противоречия при подготовке законопроекта о цифровых валютах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Основные разногласия финансового ведомства и Банка России касаются сделок по обмену криптовалют на реальные деньги. Полный запрет таких операций приведет к уходу рынка криптовалют в тень, уверены в Минфине.

«Установление законодательного запрета на совершение таких сделок приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», – подчеркнули в министерстве.

Для рынка необходимо ввести законодательное определение криптовалюты и установить особый режим для сделок с соответствующими активами. Это поможет повысить доходы бюджета и снизит риски мошенничества в этой сфере, пояснили в Минфине.

 


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