Певица Юлианна Караулова открыла праздничный концерт «Татьянин день» в «Татнефть-арене»

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Дарья Черницына). Певица Юлианна Караулова поздравила студентов с их праздником, открывая концерт «Татьянин день» в рамках двухдневного всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед» в «Татнефть-арене». Караулова подбодрила студентов, которые успели замерзнуть в ожидании прохода в ТНА. «Как круто быть студентом!» — сказала Юлианна.

Концерт «Татьянин день» проходит в эти минуты в «Татнефть-арене».

На сцене также ожидаются группы «Банд’Эрос» и «Звери"».

Помимо выступлений звезд состоится церемония награждения лучшего студенческого объединения. Также здесь отметят авторов инициатив, выигравших денежные призы на Всероссийском конкурсе молодежных проектов для физических лиц.

Ожидается, что форум посетит Президент России Владимир Путин, находящийся в Казани с двухдневным визитом.