Российским болельщикам разрешили демонстрировать национальный флаг на Олимпиаде-2018

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил болельщикам сборной России демонстрировать национальный триколор и брать с собой флаг на олимпийские объекты в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — говорится в заявлении МОК.

Ранее Первый канал сообщил, что российским болельщикам нельзя будет проносить флаги страны на олимпийские соревнования, так как РФ не является участником Игр-2018. Позднее в Олимпийском комитете России опровергли эту информацию, заявив, что официального запрета на посещение спортивных объектов в ходе Игр с флагом России нет.