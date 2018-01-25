(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Автор тугры, подаренной Президенту РФ Владимиру Путину на встрече с религиозными деятелями, начальник отдела каллиграфии Российского исламского института Рамиль хазрат Насибуллов рассказал ИА «Татар-информ» о ней.

«Тугра — это знак правителя, символ власти рода или племени. Предположительно, слово пошло от „тух“ — флаг, знамя. Раньше тугра представляла собой шест с конским хвостом, потом стала трансформироваться и приобретать разные формы. Слово приобрело другое значение — любой написанный знак, который человек принимал в качестве своего символа», — рассказал Рамиль хазрат Насибуллов.

Владимиру Путину подарили классическую тугру. Знак вышит золотыми нитями на черном бархате. На ней написано «Владимир Владимирович Путин», по краям слова повторяются еще шесть раз. Три вертикальные линии имитируют шест, а диагональные — конские хвосты, которые символизуют власть, отметил автор тугры.

На изготовление такого знака ушло около месяца, это трудоемкая и кропотливая работа. «Смысл каллиграфии не в том, чтобы было красиво, а в совершенных формах. Все должно быть совершенно», — заявил Рамиль хазрат Насибуллов.

Сначала каллиграф составляет тугру, соблюдая все каноны, затем с помощью компьютерной программы вышивается рисунок на станке. Само исполнение — это техническая часть. Основная часть — это написание.



«Тугра разрабатывается на бумаге, составляется как пазл или головоломка. Чтобы ее выстроить, нужно перебрать много вариантов. Допустим, доверху у вас все выстраивается, но если не получится один элемент, нужно будет все перестраивать заново», — отметил каллиграф.