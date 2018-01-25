В Казани из-за обильного снегопада сугробы выросли в шесть раз

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Из-за обильных снегопадов последних дней в Казани количество снега, вывезенного с улиц коммунальными службами за прошедшие сутки, увеличилось в шесть раз, достигнув 22 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

При средних осадках в Казани около 400 рабочих и 400 спецмашин убирают за сутки около 3,7 тыс. тонн снега. При общем количестве вывезенного коммунальщиками с начала зимнего сезона снега в объеме 319,3 тыс. тонн за последние сутки убрана четырнадцатая часть снежных заносов.

Накануне на уборку дорог вышли 818 дорожных рабочих и 894 спецмашины. Дороги пришлось посыпать более 1988 тоннами противогололедных средств, 205 из них – реагент.

Сегодня количество рабочих и техники, задействуемых в уборке снега, планируется сократить до 603 и 378 единиц соответственно.

Кстати, один из самых обильных предыдущих снегопадов пришелся на 23-24 января прошлого года. Тогда количество убранного с улиц Казани снега увеличилось на 80 процентов, бригады рабочих пришлось усилить наполовину, а количество спецтехники – на 14 процентов.



