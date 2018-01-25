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Экономика и финансы

Греф обозначил коридор колебаний курса рубля в 2018 году

25 января 2018, 13:24

Глава Сбербанка не ожидает серьезных изменений курса национальной валюты.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В 2018 году российская валюта будет колебаться в коридоре от 56 до 61 рубля за доллар, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.

Нефтяные котировки в течение года также не покажут значительных изменений, уверен Греф.

«Мы, честно говоря, не видим пока никаких драматических изменений, во всяком случае на годичном горизонте. По нашей оценке, курс 56 – 61 — это тот коридор, в котором возможно колебание рубля», — заявил журналистам Герман Греф во время делового завтрака в швейцарском Давосе.

 

 


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