Греф обозначил коридор колебаний курса рубля в 2018 году

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В 2018 году российская валюта будет колебаться в коридоре от 56 до 61 рубля за доллар, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.

Нефтяные котировки в течение года также не покажут значительных изменений, уверен Греф.

«Мы, честно говоря, не видим пока никаких драматических изменений, во всяком случае на годичном горизонте. По нашей оценке, курс 56 – 61 — это тот коридор, в котором возможно колебание рубля», — заявил журналистам Герман Греф во время делового завтрака в швейцарском Давосе.