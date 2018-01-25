Работникам сельхозпредприятия Татарстана не заплатили 1,3 млн рублей зарплаты

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Работникам тюлячинского сельскохозяйственного предприятия ООО «Белое Озеро» не заплатили 1,3 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что свою зарплату за период с июля по сентябрь 2017 года не получил 41 сотрудник.

По инициативе надзорного ведомства в отношении главы организации возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата работодателем свыше двух месяцев заработной платы».

Прокуратура также обратилась в суд в интересах работников с заявлением о выдаче приказов о принудительном взыскании долга.

Благодаря мерам реагирования все сотрудники «Белого Озера» получили заработанные деньги.