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Экологи Татарстана поймали «черного копателя»

25 января 2018, 13:32

За незаконную добычу песка житель республики привлечен к административной ответственности.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). «Черного копателя», занимавшегося незаконной добычей песка, задержали в Камско-Устьинском районе экологи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Вблизи села Теньки ведется незаконная добыча песка. Такое сообщение поступило в Заволжское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ от жителей Камско-Устьинского района. На место незаконной разработки полезных ископаемых оперативно выехали экологи. Нарушителя удалось "поймать за руку", благодаря чему предотвращен крупный ущерб природе», – говорится в сообщении министерства.

За добычу песка без разрешительных документов инспектор Заволжского территориального управления привлек нарушителя к ответственности по ст. 7.3 ч. 1 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»). Согласно санкциям данной статьи, штраф для граждан составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
 


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