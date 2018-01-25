Экологи Татарстана поймали «черного копателя»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). «Черного копателя», занимавшегося незаконной добычей песка, задержали в Камско-Устьинском районе экологи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Вблизи села Теньки ведется незаконная добыча песка. Такое сообщение поступило в Заволжское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ от жителей Камско-Устьинского района. На место незаконной разработки полезных ископаемых оперативно выехали экологи. Нарушителя удалось "поймать за руку", благодаря чему предотвращен крупный ущерб природе», – говорится в сообщении министерства.

За добычу песка без разрешительных документов инспектор Заволжского территориального управления привлек нарушителя к ответственности по ст. 7.3 ч. 1 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»). Согласно санкциям данной статьи, штраф для граждан составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

