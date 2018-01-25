Появились фото с места пожара в бугульминской квартире

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в бугульминской квартире, где пострадал 40-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в одной из квартир дома №7 по улице Вахитова загорелся диван.

На месте сотрудников ПСЧ №64 встретили жильцы дома. Они рассказали огнеборцам, что в квартире может находиться хозяин. Пожарные вскрыли входную дверь и обнаружили на полу мужчину. Его вынесли на воздух и передали медикам.

Огонь удалось потушить за несколько минут, площадь пожара составила два квадратных метра. В результате огонь повредил диван и постельные принадлежности, зальная комната квартиры закоптилась. Хозяина квартиры госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ с отравлением угарным газом.

Установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.