В Казани поймали пытавшихся выбросить грязный снег в неположенном месте

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Татарстанские экологи поймали в Казани водителей трех «КАМАЗов», пытавшихся выбросить грязный снег в несанкционированном месте. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Факт выброса грязного снега после уборки улично-дорожной сети зафиксирован вблизи поселка Кадышево в Авиастроительном районе Казани на площади 700 кв. м. При таянии снега реагенты, мусор и другие загрязняющие вещества могут попасть в почву, что недопустимо», – отмечается в сообщении ведомства.

Двоих водителей большегрузов инспекторы поймали прямо при сбросе снега, третьему шоферу пришлось развернуть машину. Инспекторы сопроводили его до специализированного места для безопасного складирования снега.

Нарушителям грозит административная ответственность по статьям КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований» и КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».