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Шойгу суеверно отреагировал на вопрос об успешности полета Ту-160М

25 января 2018, 12:46

Владимиру Путину во время визита на КАПО им. Горбунова представят демонстрационный полет нового ракетоносца.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Канал LifeNews опубликовал видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, где он комментирует вопрос журналиста об успешности полета нового бомбардировщика.

Один из журналистов поинтересовался у Шойгу, будет ли полет ракетоносца успешным.

«Будет», — ответил министр и сплюнул три раза через плечо.

Сегодня, 25 января, Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Казань посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного бомбардировщика Ту-160.


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