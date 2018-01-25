Шойгу суеверно отреагировал на вопрос об успешности полета Ту-160М

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Канал LifeNews опубликовал видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, где он комментирует вопрос журналиста об успешности полета нового бомбардировщика.
Один из журналистов поинтересовался у Шойгу, будет ли полет ракетоносца успешным.
«Будет», — ответил министр и сплюнул три раза через плечо.
Сегодня, 25 января, Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Казань посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного бомбардировщика Ту-160.