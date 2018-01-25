В Музее естественной истории РТ покажут красоты Командорских островов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана музея-заповедника «Казанский Кремль» 30 января откроется фотовыставка «Заповедная Россия. Командорский заповедник». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция о Командорских островах посвящена столетию создания заповедной системы в России. Автор фотоснимков – Мария Бондарь. Фотохудожник живет и работает в Москве. Она преподает русский язык, литературу и информатику, а свободное время посвящает путешествиям и фотозарисовкам.

Командорский государственный природный биосферный заповедник – самый большой морской заповедник России. Он располагается в северной части Тихого океана недалеко от полуострова Камчатка – на Командорских островах и прилегающей акватории Берингова моря и Тихого океана.

В экспозиции будут представлены фотографии Марии Бондарь из жизни обитателей заповедника, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Фотовыставка продлится до 13 мая. Вход на нее будет свободным.