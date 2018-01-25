В Госалкогольинспекции назвали число страдающих алкозависимостью татарстанцев

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане на сегодняшний день проживает более 32 тыс. человек, страдающих алкогольной патологией. В 2017 году в десяти районах республики число взятых впервые на учет с алкогольной зависимостью увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привел первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов на коллегии Госалкогольинспекции РТ в Казани.

«Ежегодно от употребления алкоголя в мире умирает 2,5 млн человек, в том числе более 300 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. В России насчитывается более 2 млн человек, страдающих алкоголизмом. Ситуация по алкоголизации населения Татарстана пока далека от совершенства», – отметил он.

Показатели заболеваемости алкогольными психозами на начало 2018 года были выше среднереспубликанского значения в 15 муниципальных районах и двух городских округах. Число людей, взятых впервые на учет с алкогольной зависимостью, в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось в Камско-Устьинском, Сабинском, Спасском, Атнинском, Алексеевском, Мамадышском, Нурлатском, Дрожжановском, Буинском и Балтасинском районах.

«Эффективной профилактикой алкоголизма является организация здорового досуга населения. Этому могут способствовать культурные и спортивные мероприятия, особенно они актуальны в малых населенных пунктах и в сельской местности. Необходимо открывать клубы по интересам, детские центры, спортивные площадки и секции. Такая работа в республике ведется активно, но пока не в каждом населенном пункте данные задачи решены», – отметил Сергей Осипов.

В республике реализуется проект «Точка трезвости», эффективность которого очевидна. За последние два года было пролечено от алкогольной зависимости 88 женщин, из них в ремиссии находятся 68. Принято решение о пролонгации проекта. В этих целях Правительством РТ дополнительно выделено более 9 млн рублей.

