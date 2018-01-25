В Челнах на кольцевых развязках движение станет главным

(Набережные Челны, 25 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на кольцевых развязках устанавливают новые дорожные знаки, об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Напомним, с 8 ноября прошлого года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся кругового движения. Теперь если перед въездом на перекресток с круговым движением висит дорожный знак «Круговое движение», то въезжающий уступает дорогу тому, кто уже едет по кругу. Отметим, что до этого существовали два варианта проезда, которые становились причиной напряжения на таких участках дорог и даже ДТП.

В автоинспекции Челнов отмечают, что часть перекрестков в городе не соответствует новому регламенту. Речь идет о перекрестках: проспекта Яшьлек и улицы Машиностроительной, Мензелинского тракта и улицы Промышленной (на дороге М7), Мензелинского тракта и улицы Металлургической, улицы Гидростроителей и улицы Шлюзовой.

Здесь отсутствуют соответствующие дорожные знаки. В связи с этим отдел ГИБДД направил информацию в исполком города о необходимости установить знаки.

Исполком города приступил к исполнению выданного предписания.