Минтруд: Для повышения МРОТ с 1 мая потребуется почти 40 млрд рублей

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года потребуется 39,3 млрд рублей. Средства выделят из федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, сообщает ТАСС.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей», — заявил глава Минтруда.

Из федерального бюджета на эти цели выделят 7,5 млрд рублей. Остальные 31,8 млрд рублей изыщут в региональных и муниципальных бюджетах, уточнил министр. Он добавил, что майское повышение МРОТ затронет 3 млн работников бюджетного и реального секторов экономики.