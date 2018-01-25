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Экономика и финансы

Минтруд: Для повышения МРОТ с 1 мая потребуется почти 40 млрд рублей

25 января 2018, 12:08

Основные средства для майского повышения минимальной оплаты труда возьмут из региональных бюджетов.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года потребуется 39,3 млрд рублей. Средства выделят из федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, сообщает ТАСС.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей», — заявил глава Минтруда.

Из федерального бюджета на эти цели выделят 7,5 млрд рублей. Остальные 31,8 млрд рублей изыщут в региональных и муниципальных бюджетах, уточнил министр. Он добавил, что майское повышение МРОТ затронет 3 млн работников бюджетного и реального секторов экономики.

 


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