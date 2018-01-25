Минлесхоз Татарстана призвал сообщать о ЧП в лесу через мобильный сервис «Берегите лес»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Министерство лесного хозяйства Татарстана обратилось к жителям республики с призывом сообщать о происшествиях в лесу через мобильный сервис «Берегите лес».

«Приложение “Берегите лес“ позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны. Также при помощи “Берегите лес“ можно отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения», – говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза.

В приложении также доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства и прочих ведомств в сфере лесных отношений. В специальном разделе размещены справочные документы.