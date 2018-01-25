В Казани по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 36 улиц

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Казани буду отремонтированы 36 улиц общей протяженностью 46,8 км, сообщает Миндортранс РТ.

В столице Татарстана новый облик обретут улицы Дементьева, Нигматуллина, Дубравная, Даурская, Академика Глушко, Фучика от проспекта Победы до Зорге, ул. Восстания от Декабристов до Горьковского шоссе и другие.

На аварийных местах и в местах концентрации ДТП будут установлены транспортные светофоры на 17 перекрестках, 688 дорожных знаков и 10 тыс. 239 погонных метров ограждений.

В Казанской агломерации по федеральному проекту в текущем году запланировано отремонтировать 113,7 км дорог. Из них 18,8 км – федерального значения и 48,1 км – регионального. Объем финансирования с использованием средств федерального и республиканского бюджетов составит 1,6 млрд рублей. На 77 процентов будет снижено количество мест концентрации ДТП к уровню 2016 года.

В прошлом году в Казанской агломерации отремонтированы 119,9 км дорог на 123 улицах и ликвидированы 52 места концентрации ДТП.

Ремонт и улучшение качества дорог регионального значения – одна из стратегических инициатив, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. «Одним из приоритетов в работе Правительства, вообще государства в ближайшее время должна стать работа над развитием инфраструктуры. Это, прежде всего, дорожная сеть. В этом контексте, конечно, любое дорожное строительство будет иметь для нас приоритетное значение», – считает глава государства.