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Появились фото смертельной аварии с участием большегруза в Татарстане

25 января 2018, 11:49 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фото смертельной аварии с участием большегруза в Татарстане На трассе Москва – Уфа столкнулись «Лада» и фура «Скания».
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Появились фотографии ДТП в Зеленодольском районе, где столкнулись «Лада» и большегруз «Скания», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла сегодня в девять часов утра на 758-м километре трассы Москва – Уфа. В результате аварии один человек скончался на месте происшествия.

На месте сотрудники ПСЧ №8 из города Иннополис при помощи специального гидравлического инструмента извлекли из разбитого автомобиля тело погибшего пассажира и передали его сотрудникам полиции. Они также достали из машины раненого водителя, мужчину госпитализировали.  


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