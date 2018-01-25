В Казани определили режим работы бесплатных парковок в 2018 году

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Казани определили режим работы муниципальных парковок без взимания платы в 2018 году. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Казани.

Согласно документу, бесплатно припарковать свой автомобиль можно будет 23 февраля, с 8 по 10 марта, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая, 11 и 12 июня, 30 августа, 3 – 6 ноября, 31 декабря, а также в дни праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Стоимость парковочного места в обычные дни составляет от 30 до 70 рублей в час. В ночное время, в воскресенье и праздничные дни плата за парковку не взимается.

Ранее сообщалось, что к 1 февраля в Казани откроются 14 новых платных парковок.