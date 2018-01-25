Правнук Сталина осудил создателей комедии «Смерть Сталина»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Правнук Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили осудил создателей сатирической комедии «Смерть Сталина», назвав их «нелюдями», сообщает РИА Новости.

По словам родственника генерального секретаря ЦК КПСС, он не смотрел этот фильм, но сделал выводы об их авторах. По мнению художника, «нельзя считать человеком человекообразное существо, для которого смерть — это повод для смеха».

Яков Джугашвили также назвал духовным падением создание подобного фильма, а их авторов «нелюдями». «Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. Поэтому и делается сейчас комедия "Смерть Сталина". Это мы позволили создать такой фильм», — заключил художник.

Британская комедия режиссера Армандо Ианнуччи вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Минкультуры, на котором присутствовали депутаты Госдумы, Российского исторического общества и члены общественного совета при Минкульте. После просмотра деятели культуры заявили, что картина не несет исторической или культурной ценности и оскорбляет чувства ветеранов ВОВ, а также назвали ее содержание «извращением» и «пасквилем».

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Фильм должен был выйти в прокат в России 25 января. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2017 года.