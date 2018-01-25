Социологи выяснили, с чем у россиян ассоциируется 25 января

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Жители России ассоциируют 25 января с Татьяниным днем, а не с праздником студенчества. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 25 января у 43 процентов респондентов ассоциируется с Днем святой Татьяны. Лишь 18 процентов респондентов считают эту дату праздником российского студенчества. Среди опрошенных с высшим образованием о празднике вспомнили лишь 23 процента.

Опрос был проведен 22-23 января 2018 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

В 1775 году в день Святой Татианы Римской российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. С той поры стали считать Татьянин день праздником московского, а затем и российского студенчества.

В наши дни возрождение праздника связано с восстановлением старинных студенческих традиций и духа университетской культуры.