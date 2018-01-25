В Нацмузее пройдет вечер в честь редактора «Книги памяти» Татарстана

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Национальном музее Татарстана 1 февраля пройдет вечер главного редактора «Книги памяти» Анатолия Иванова. На экспозиция «Память сердца» будут представлены фотографии из семейного архива Ивановых, монографии и книги, изданные редакцией.

Четверть века Анатолий Иванов возглавлял редакцию «Книги памяти» Татарстана. За это время в свет вышло более ста томов самых разных изданий, в которых навсегда запечатлены имена героев, погибших в Великой Отечественной войне, татарстанцев, вернувшихся с победой домой, а также жертв политических репрессий.

Доктор исторических наук, Анатолий Иванов был соавтором таких книг, как «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Ветераны Татарстана», «Кавалеры трех орденов Славы» и многих других. Сам он был удостоен высоких наград, среди которых орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и медали «Ветеран труда», «За трудовую доблесть».

Вспомнить именитого соотечественника в этот вечер придут его коллеги и друзья, сотрудники музеев, представители общественных организаций.

