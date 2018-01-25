Солист The Fall Марк Эдвард Смит скончался на 61-м году жизни

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Великобритании на 61-м году жизни скончался солист пост-панк группы The Fall Марк Эдвард Смит, сообщает ТАСС.

О смерти музыканта сообщил его продюсер. По его словам, Смит умер у себя дома 24 января. Точные причины смерти пока не известны.

Коллектив The Fall был основан в 1976 году в Манчестере. Одним из основателей группы был Марк Эдвард Смит. Группа оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. В 2017 году из-за здоровья солиста был отменен ряд концертов.

Смит также сотрудничал с такими известными группами, как Gorillaz, Elastica, Coldcut и Mouse on Mars.

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