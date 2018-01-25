Емкость своих легких смогли измерить студенты Нижнекамска

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Студенты Нижнекамского филиала Московского государственного экономического института измерили емкость своих легких, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Специальный прибор – спирометр принесли с собой организаторы акции «Дыши свободно», которая направлена на профилактику заболеваний органов дыхания.

Кроме того, психолог Нижнекамского наркологического диспансера Гузель Валеева обсудила со студентами электронные сигареты и кальяны. Специалисты Центра медицинской профилактики провели анкетирование «Твое отношение к курению» и раздали профилактические брошюры. Учащимся также напомнили об ответственности за курение в общественных местах.

Ростовая кукла «Добрый доктор» во время акции веселила присутствующих под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».