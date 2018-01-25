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Найден новый подход к проблеме поиска внеземной жизни

25 января 2018, 07:42

До настоящего времени исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Ученые планируют использовать новый подход к проблеме поиска жизни на других планетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Advances.

До настоящего времени исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере, говорится в научном исследовании.

При этом не уделялось внимание другим важным признакам, которые называют биосигнатурами, указывающими на возможное существование живых организмов на планете.

Другими признаками существования жизни на планете являются достаточное количество метана и углекислого газа, наличие воды в жидком состоянии на поверхности и отсутствие монооксида углерода, считают ученые.

«Наше исследование показывает, что данная комбинация является убедительным признаком наличия жизни», — цитирует издание одного из авторов исследования.


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