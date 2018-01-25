Названо возможное местонахождение пропавшего судна

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Пропавшее у берегов Приморья рыболовное судно, вероятно, находится в нейтральных водах, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию края.
«Сигнал в Морской координационный центр поступил от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах. К предполагаемому месту происшествия уже выдвинулся пограничный катер из поселка Зарубино», — цитирует агентство представителя департамента гражданской защиты.
Судно принадлежит ООО «ДВ Флот», порт приписки — Невельск.