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СМИ: Здоровье Ассанжа ухудшилось из-за долгого пребывания в посольстве Эквадора

25 января 2018, 06:58

Врачи осматривали Ассанжа в октябре прошлого года.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Здоровье главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшается из-за пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, считают врачи, проводившие его осмотр. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на The Guardian. 

Врачи осматривали Ассанжа в октябре прошлого года, пишет издание. Долгое заключение «привело к значительным последствиям», заявили медики. 

«Наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья», — цитирует газета заключение врачей.

Ассанж получил гражданство Эквадора 11 января 2018 года.

В 2012 году он попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы его не экстрадировали в Швецию, где был выдан ордер на его арест.


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