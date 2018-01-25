СМИ: Здоровье Ассанжа ухудшилось из-за долгого пребывания в посольстве Эквадора

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Здоровье главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшается из-за пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, считают врачи, проводившие его осмотр. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на The Guardian.

Врачи осматривали Ассанжа в октябре прошлого года, пишет издание. Долгое заключение «привело к значительным последствиям», заявили медики.

«Наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья», — цитирует газета заключение врачей.

Ассанж получил гражданство Эквадора 11 января 2018 года.

В 2012 году он попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы его не экстрадировали в Швецию, где был выдан ордер на его арест.