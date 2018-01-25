Швартовую бухту и буй обнаружили на месте поисков судна в Японском море

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Теплоход «Диомид», который прибыл на место поисков судна «Восток» в Японском море, обнаружил швартовую бухту, буй и бытовой мусор с рыболовецкого судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского координационного спасцентра Владивостока.

Ранее стало известно, что рыболовецкое судно с экипажем в составе 21 человека, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. На поиски судна отправились два судна и два вертолета, следователи начали проверку.

«На месте работает судно „Диомид“, проводит поисково-спасательные работы. Обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй с судна и бытовой мусор», — цитирует агентство собеседника.