Бывшего врача американской сборной по гимнастике приговорили к 175 годам заключения

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Окружной суд в американском штате Мичиган приговорил к заключению на срок до 175 лет бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Он признан виновным в сексуальных домогательствах и хранении детской порнографии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеканал CNN.

Судья Розмари Акуилина заметила, что по сути вынесла обвиняемому «смертный приговор», так как он больше никогда не сможет выйти на свободу.

Ранее, в декабре прошлого года, 54-летний медик уже был осужден судом города Гранд-Рапидс в Мичигане к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.

Также Нассару инкриминировались домогательства к молодым гимнасткам. В общей сложности против него дали показания 156 пострадавших спортсменок, включая олимпийских чемпионок Александру Райсман, Маккайла Марони, Джордин Уибер и Симону Байлз.

При этом на следующей неделе еще один окружной суд Мичигана может признать экс-врача виновным по трем пунктам обвинения.