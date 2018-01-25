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Политика

МИД России обвинил Соединенные Штаты в пропагандистской атаке

25 января 2018, 00:42

Усилия американской стороны, заявили в российском дипломатическом ведомстве, направлены на очернение РФ.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ обвинило Соединенные Штаты в организации «массированной пропагандистской атаки с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии».

Соответствующий комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Заявление стало ответом на обвинения государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и постоянного представителя этой страны при ООН Никки Хейли режима Президента Сирии Башара Асада и стоящей за ним России в применении химического оружия под Дамаском в Восточной Гуте.

Ставшую источником информации о химатаке добровольческую организацию спасателей «Белые каски» МИД РФ обвинил в сотрудничестве с террористами и заявил о ее самодискредитации.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство напомнило о предыдущих случаях использования химоружия в Сирии, отметив имеющее место, по его мнению, нежелание американской стороны объективно расследовать их.

Обращение завершается следующим образом: «Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?» 


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