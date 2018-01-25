В Казани проходит всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед!»

(Набережные Челны, 25 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Казани проходит всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед!». Завершился первый день мероприятия, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Студенты всех регионов России встретились в столице РТ, чтобы обсудить перспективы развития студенческих клубов. На протяжении дня лидеры объединений получали новые знания, делились опытом и посещали интерактивные встречи с представителями различных сфер деятельности. Завтра на праздничном концерте, посвященному Дню студента, будут подведены итоги работы форума.

Образовательную программу форума открыла тренд-сессия, где студенты проявили свои коммуникативные и лидерские компетенции. Она состояла из восьми шагов, которые в течение дня делали участники. Каждый этап был посвящен студенческому самоуправлению и развитию студенческого клубного движения в стране.

В ходе образовательного процесса участники продемонстрировали лучшие практики студенческих объединений. Они поделились идеями своих мероприятий и рассказали об успехах и достижениях. По завершению презентации каждый мог оставить свой голос в пользу самого эффективного студенческого клуба. Победившая организация на праздничном концерте получит сертификат, подтверждающий рекомендацию экспертного сообщества на получение финансовой поддержки.

Прошли встречи и всероссийского проекта «Диалог на равных». Участникам представилась уникальная возможность пообщаться с представителями интеллектуальных, творческих, спортивных, технических специальностей и задать им интересующие их вопросы.

Во Всероссийский день студенчества, 25 января, в «Татнефть-арене» участников ждет торжественный концерт с выступлениями Юлианы Карауловой, групп «Банд’Эрос» и «Звери». На церемонии назовут победителей голосования за лучшее объединение, организаторы объявят о старте Всероссийского конкурса молодежных проектов для студенческих коллективов и вручат сертификаты, подтверждающие рекомендацию к получению финансовой поддержки шести командам форума. Также здесь отметят авторов инициатив, выигравших 100, 200 и 300 тыс. рублей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов для физических лиц.

Ожидается, что форум посетит Президент России Владимир Путин, прибывший в Казань с двухдневным визитом.

Организаторами всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед!» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Республики Татарстан. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России.