Выставка фронтовых писем проедется по Татарстану

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Передвижная экспозиция фронтовых писем поочередно посетит все районы республики Татарстан и финиширует в Казани, сообщает «Татарстан-24».



Выставку целиком составили письма-треугольники, которые получали татарстанцы от родных и близких с фронта.



Фронтовые письма собирались сотрудниками краеведческого музея с августа 2017 года. Бавлинцы несколько месяцев приносили бережно хранимые пожелтевшие весточки с фронта. В республиканскую интернет-базу было отсканировано и отправлено более 150 писем.



Житель села Покровский Урустамак Федор Чернов принес 50 писем от своего дяди, который воевал на ленинградском фронте. В день прорыва Ленинградской блокады он был смертельно ранен. В этих письмах с поля боя есть даже стихи.



На открытии экспозиции даритель особо подчеркнул, что целью проекта прежде всего является патриотическое воспитание детей, молодежи.



Замглавы Бавлинского района Ринат Хамидуллин отметил, что этот проект только стартовал, и музей будет продолжать собирать фронтовые письма. Также он рассказал о планах напечатать книгу треугольников с фронта.